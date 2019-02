Nyheter

E-tjenesten legger fram vurdering

Etterretningstjenesten legger fram sin åpne vurdering, Fokus 2019.

Vurderingen gir innblikk i geografiske og tematiske områder som de mener har særlig interesse for norske beslutningstakere og for opinionen. Sjefen for E-tjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, legger fram vurderingen.

Rapport som Tolga-saken

Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland leverer sin rapport om den såkalte Tolga-saken til helseminister Bent Høie (H), statssekretær Torkil Åmland (Frp) fra Justisdepartementet og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Rapporten kommer i kjølvannet av at VG lørdag 6. oktober i fjor publiserte en reportasje om tre brødre fra Tolga kommune i Østerdalen, som i 2012 og 2013 ble registrert som psykisk utviklingshemmede uten at de fikk vite om det.

Frist for Euronext-bud på Oslo Børs

Euronext la mandag 14. januar fram et bud til styret i Oslo Børs VPS på 6,24 milliarder kroner. Budet står åpent i fire uker og har akseptfrist mandag.

Går oppkjøpet gjennom, vil børsen gå fra å være en selvstendig institusjon til å bli en del av et europeisk konsern.

Pompeo til Ungarn

USAs utenriksminister Mike Pompeo møter Ungarns statsminister Viktor Orbán i Budapest.

Møtet skjer dagen etter at en frihetsrapport ble publisert om landet. Ifølge Freedom House er ikke Ungarn lenger et fritt land på grunn av statsministerens angrep på medier og demokratiske institusjoner.

Brexit-samtaler

Storbritannias brexitminister Stephen Barclay møter EUs sjefforhandler Michel Barnier.

En og en halv måned før britene melder seg ut av unionen, er en avtale fortsatt ikke vedtatt i Underhuset. Det er ventet at statsminister Theresa May skal møte EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker igjen før februar er over.