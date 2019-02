Mer enn 8 millioner kilo sauekjøtt, svinekjøtt og storfekjøtt ligger usolgt på fryselager

Grisen sprenger lagrene

Vi klarer ikke å spise like mye kjøtt som bøndene produserer. Over 8 millioner kilo kjøtt ligger nå på fryselager hos Nortura. Særlig svinekjøtt flommer det over av.