«Sunnmøre 69 – nordfylket 0»

Nyheter

I Aure er det tverrpolitisk enighet om at konklusjonene til arbeidsgruppa rapport ikke kan bli stående, skriver avisa Tidens Krav (krevet innlogging). Avisa refererer Henning Torset, ordførerkandidat for Høyre i Aure, som i brev til styret summerer slik:

– Legger man ned Aure (20 plasser) og bygger opp ved Ålesund (14+5), vil man få 0 plasser for døgnrehabilitering i Nordmøre og Romsdal, mens Sunnmøre har Muritunet (50), Ålesund (19) + ev. Mork (18) = totalt 87 (eller 69 fra 2020 om Mork avvikles). At en så stor skjevhet i spesialiserte rehabiliteringssenger i fylket ikke beskrives i en faglig rapport er totalt ansvarsløst av dem som skal være ledende på fagfeltet her, skriver Torset.