Elendig måling for regjeringen

Samtlige regjeringspartier mister oppslutning på NRK og Aftenpostens første partibarometer etter regjeringsutvidelsen. Nedgangen er på totalt 5,1 prosentpoeng.

Med en samlet oppslutning på 40,9 prosent er det ifølge NRK den laveste samlede oppslutningen de fire partiene har hatt på Norstats målinger siden Erna Solberg (H) ble statsminister.

Undersøkelsen er gjort i perioden 29. januar til 4. februar og basert på 937 intervjuer. Feilmarginer er fra 1,1 til 3,5 prosentpoeng.

Da forrige måling ble gjort, rett på nyåret, hadde de fire partiene en samlet oppslutning på 46 prosent, med Høyre som største parti med 27 prosent av velgerne i ryggen. I den siste målingen faller partiet heler 4,1 prosentpoeng til 22,9 prosent. De tre andre partiene faller bare noen tidels prosentpoeng og ender med en oppslutning på 12,0 prosent for Frp, 3,4 prosent for KrF og 2,6 prosent for Venstre – de to siste fremdeles under sperregrensa.

Blant opposisjonspartiene fosser Arbeiderpartiet fram, med 1,9 prosentpoeng til 29,2 prosent. Rødt går fram 1,5 prosentpoeng, passerer sperregrensa og havner på 4,8 prosents oppslutning.

SV får 7,8 prosent av stemmene, mens Sp og MDG får henholdsvis 11,8 og 3,2 prosent.