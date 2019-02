Inviterer til hodelyktløp på Retiro

Nyheter

Molde: – Vi ønsker å lage et lavterskel hodelyktløp torsdag fra klokka 18 til 19. Det er gratis og alle kan delta. Både barn og voksne. Vi møtes ved Retiroparken, sier Kvernen. Til daglig bor han i Drøbak, men har sin opprinnelse på Frei. Han har drevet hverdagstrening i Kristiansund og nå ønsker ha nå utfordre Molde.

Vil bedre folkehelsa

– Det viktigste er å komme seg ut. Vi skal løpe fra Retiroparken og opp til skogen ved fotballbanene. Det blir ulike puljer, og set skal settes opp fakler langs løypa. Vi tenker distanser på 1 km og 5 km. Vi kjører aldersgrense fra 10 år og oppover, forteller Kvernen, som har bedring av folkehelsa som overordnet mål.

– Men hjelper det på formen med ett enkeltstående arrangement, da?

– Jeg satser på å kunne ha ett arrangement i Molde i måneden. Inspirere til utetrening. Og håpet er å knytte til meg instruktører i Molde som kan drive det slik at vi kan få til noe to ganger i uka. Kanskje kan det neste arrangementet være for eksempel langrennsteknikk på Skaret, sier Kvernen, som sjøl har drevet med både friidrett og fotball. Og som i dag er ivrig utøver av triatlon.

– Det er så masse muligheter i naturen, og generelt er vi altfor lite flinke til å utnytte dette. Man trenger ikke inn på et treningssenter for å trene styrke, for eksempel. Det er nok at ting å benytte seg av ute, sier Kvernen.

Nyte naturen

Kvernen, som sjøl opprinnelig kommer fra mediebransjen, har startet konsulentselskapet Hverdagstreneren. Samarbeidspartneren hans i Molde er Intersport, men han er på jakt etter flere. Han jobber både opp mot private og bedrifter.

– Det er et lavterskelkonsept i forhold til utetrening. I hodelyktløpet er det ikke om å gjøre å vinne. Vi har premier til alle som stiller. Det viktigste er å bevege seg – og nyte den flotte naturen vi har her, sier han.

– Hvor mange håper du vil delta på torsdag?

– Jeg håper på rundt 50. Slik at Molde slår Kristiansund i alle fall, sier Kvernen. Han opplyser at påmeldinga skjer til oyvind@hverdagstrening.no