Skulle slepe bil i Årødalen - så tok det fyr i motorrommet

Nyheter

Søndag kveld skulle en bil slepes på et industriområde i Årødalen i Molde. Klokka 22.46 fikk politiet inn ei melding om bilbrann, etter at det hadde tatt fyr i bilens motorrom. Brannvesenet var raskt på stedet og fikk slukket brannen, og det var ingen fare for personene som befant seg på stedet, opplyser operasjonsleder Erik Mikalsen ved Møre og Romsdal politidistrikt. Politiet oppretter rutinemessig sak.