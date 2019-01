Erfarne Høyre-politikere ute av lista

Nyheter

At Eli Iren Sildnes er Hustadvika Høyres kandidat til ordførervervet i Hustadvika kommune har vært kjent lenge, men resten av lista til det nye kommunepartiet har tatt tid å få spikret. Nå er den endelig på plass.

Nominasjonslista viser at flere av partiets tungvektere fra inneværende periode i Fræna-politikken ikke stiller til valg for det nye lokalpartiet. Elise Fiske, Øyvind Panzer Iversen, Sigrid Gjendem Fjørtoft og Ingvar Hals er ikke med på lista.

– Vi skulle gjerne hatt dem med videre, sier Sildnes.

Elise Fiske, som har vært partiets gruppeleder i Fræna har flyttet til Ålesund. Øyvind Panzer Iversen er utnevnt til tingrettsdommer i Fosen og Sør-Trøndelag tingrett, noe som gjør det umulig og fortsette i lokalpolitikken.

– Men Panzer Iversen har i alle fall sørget for at familien er representert visere, sier Sildnes og viser til at både faren Georg Iversen og sønnen Viktor Panzer Iversen er med på lista.

– Hva betyr det å miste så mye erfaring?

– Det tror jeg skal gå bra. Vi har mange nye som er klare til å gjøre en innsats, sier Sildnes.

– Hva blir de viktigste sakene for Hustadvika Høyre fram mot valget 9. september?

– Vi skal jobbe videre med kommunesammenslåingen i fellesnemnda for å få til så gode løsninger som mulig for den nye kommunen. Hvis vi skal trekke fram enkeltsaker så det klart at skolestrukturen, barnehagetilbudet og kvaliteten på de kommunale tjenestene blir viktig, sier Sildnes.

Her er lista til Hustadvika Høyre

1. Eli Iren Sildnes, Eide

2. Lars Ove Skarseth, Elnesvågen

3. Iver Bertil Kjørsvik, Tornes

4. Jan Ove Brevik, Farstad

5. David Andre Bruun, Farstad

6. Vidar Hals, Elnesvågen

7. Tore Melland, Lyngstad

8. Frank A. Tovan Fylling, Bud

9. Sverre Hovland, Eide

10. Georg Viktor Iversen, Elnesvågen

11. Inger Lise Drågen, Bergset

12. Håkon Storvik, Lyngstad (UH)

13. Ola Magne Eidem, Elnesvågen

14. Linda Erikli, Lyngstad

15. Lodve Gjendemsjø, Elnesvågen

16. Kjell Inge Hatle, Tverrfjell

17. Nora Helene Hauge, Elnesvågen (UH)

18. Stig Holberg, Lyngstad

19. Victor Mathias Panzer Iversen, Elnesvågen (UH)

20. Svein Norfinn Krakeli, Eide

21. Anne Lise Male, Vikan/Vevang

22. Bente Randi Nerland, Nerland

23. Erling Reitan, Farstad

24. Magne Sandvik, Elnesvågen

25. Ove Silseth, Eide

26. Elsa Slutås, Elnesvågen

27. Else Merete Stavik, Elnesvågen

28. Laila Stranden, Eide

29. Oliver Stavik, Elnesvågen (UH)

30. Eva Talseth, Lyngstad

31. Henry Ståle Farstad, Farstad