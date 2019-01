Det strømmer på med nye medlemmer for SV

Nyheter

– Responsen har vært overveldende. Mange ble så provosert over den nye regjeringen at de satt oppe om natta torsdag for å melde seg inn i SV, sa SV-leder Audun Lysbakken til NTB lørdag da over 350 personer hadde meldt seg inn i SV i løpet to dager.

Siden lørdag har ytterligere over 700 personer meldt seg inn i partiet. Partilederen mener medlemsrushet skyldes at folk gjør opprør mot den utvidede regjeringen. Selv gikk han hardt ut mot den utvidede regjeringen da SVs landsstyre møttes lørdag og er særlig kritisk til regjeringens løfter på klimaområdet.

– I punkt etter punkt heter det at regjeringen skal «utrede» og «legge planer». Vi har haugevis med utredninger om klima. Det vi mangler er kutt og handling, slår han fast og legger til at partiet lover tøff motstand mot regjeringen.

I tillegg til medlemsvekst for SV, har også Miljøpartiet De Grønne og Rødt fått en rekke nye medlemmer etter at regjeringsforhandlingene kom i mål.

En fersk meningsmåling viser også at dersom det hadde vært valg i dag, ville de rødgrønne fått et solid flertall med 91 stortingsplasser for Ap, Sp og SV, mens Høyre, Frp, Venstre og KrF samlet ville fått 66 mandater mot dagens 88.