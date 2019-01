Nyheter

En trailer havnet mandag morgen i grøfta ved E39 over Ørskogfjellet.

Politiet fikk kl. 07.55 mandag beskjed om utforkjøringa, at bilberging var underveis, og at ett kjørefelt ville bli stengt i minst to timer. Det betyr redusert framkommelighet over fjellet minst fram til kl. 10 mandag formiddag.

Kjøretøyet berges av Straumen Bil, mens det ble dannet lange køer på begge sider.

Uhellet skjedde på sunnmørssida av Ørskogfjellet, forteller en bilfører i køa.