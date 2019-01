Bil på taket på Blakkstad i Gjemnes

Nyheter

Politiet meldte mandag kl. 12.42 om et trafikkuhell på E39 på Blakkstad på nordsida av Batnfjorden. En personbil havnet på taket, men uhellet skal ikke ha resultert i personskade.

– Det var kun fører i bilen, en mann i 70-åra med adresse i Gjemnes. Han framsto som uskadd. Farten var lav da han havnet utfor vegen, der bilen bikket rundt på taket, sier operasjonsleder Arild Reite.

En ambulanse som tilfeldigvis kom forbi, sjekket mannen, som framsto uskadd. Han ble likevel tatt med til legevakt i Batnfjord for sjekk, sier Reite.

– Må kjøre etter forholda

Det har vært flere utforkjøringer i fylket i løpet av dagen.

– Er det spesielt glatt i dag?

– Ved ulykka på Eide fikk vi opplyst at det så glatt at det var vanskelig å stå på vegen. Men ellers har vi ikke grunn til å tro at det er annet enn vanlig vinterføre rundt om, sier operasjonslederen.

Og:

– Paragraf tre i vegtrafikkloven gjelder alltid: enhver skal kjøre etter forholdene. Når det er glatt, skjer det uhell fordi folk ikke er forsiktige nok. Det er lett å skylde på glatt føre, men havner man utfor, har man ikke fulgt paragraf tre. Men man kan som sagt være uheldig å komme ut for spesielt vanskelige forhold, som på Eide, sier Reite.

Kl. 13.18 skriver politiet på twitter at patruljen blir på stedet og regulerer trafikken inntil bilberger er på plass.