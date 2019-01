Babacar Sarr er ferdig i Molde

Nyheter

Det melder MFK i ei pressemelding litt over klokka 16 fredag ettermiddag.

Dette skriver MFK i pressemeldinga:

«Molde Fotballklubb informerer at klubben og Babacar Sarr gjensidig har terminert avtalen som profesjonell fotballspiller.

Denne beslutning fristiller Babacar fra Molde FK og åpner for muligheten til å fortsette karrieren i annen klubb.

Molde FK vil takke Babacar for hans innsats som fotballspiller for MOLDE FK, også gjennom en vanskelig tid for så vel spilleren som klubben.

Vi ønsker Babacar lykke til med hans videre fotballkarriere.»

Sarr var ikke i troppen da MFk dro på treningsleir til Spania fredag. Etter ankomst spurte Rbnett moldetrener Erling Moe om årsak, han henviste da videre til administerende direktør Øystein Neerland, som ikke har besvart Rbnetts henvendelse.

Øystein Neerland ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i pressemeldinga, sier han til Rbnett klokka 16.15, like etter at nyheten ble kjent.

Sarr kom tilbake til Molde denne uka. Senegaleseren kom til MFK fra Sogndal i 2016, og hadde opprinnelig kontrakt ut 2019.