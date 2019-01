Nå kan du vinne mer på bingo

Nyheter

– Formålet med endringene er å styrke bingo som et sosial møtested og spill på det norske markedet og gi bransjen mulighet for teknisk utvikling, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

De nye endringene i bingoregelverket følger opp stortingsmeldingen «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.»

– Samtidig vil dette opprettholde inntektsgrunnlaget til mindre foreninger og lag som mottar overskudd fra bingo, sier kulturministeren.

Endringene åpner blant annet for at personer kan delta i hovedspill på bingo via internett «på nærmere vilkår.» Lotteri- og stiftelsestilsynet skal evaluere ordningen med nettspill i løpet av to år. Et krav her er at spillet er knyttet til en fysisk bingohall i sanntid.

For såkalt databingo blir 30-sekundersregelen endret slik at det enkelte spill skal ta minimum 30 sekunder, i stedet for at det skal være 30 sekunders pause mellom spillene. Dette vil trolig bety økt omsetning på databingo, tror bransjen. I tillegg økes maksimumsgevinsten i hovedspillet fra 5.000 kroner til 10.000 kroner.