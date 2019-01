Norwegian kutter en rekke ruter og seks baser

Nyheter

Selskapet sier de vil strekke seg langt for å unngå oppsigelser.

Beslutningen kommer i kjølvannet av at Norwegian i oktober varslet at de hadde igangsatt et kostnadsprogram som skulle kutte minst to milliarder kroner i kostnadsnivået fra 2019, melder E24.

– Selskapet har kommet til et punkt der det må gjøre nødvendige justeringer i ruteporteføljen for å bedre bærekraften og de finansielle resultatene i et veldig konkurransepreget marked, sier kommersiell direktør og HR-ansvarlig Helga Bollmann Leknes i Norwegian.

– For tidlig å si

Bollmann Leknes sier at deres mål er å sikre at så få kolleger som mulig blir påvirket, men opplyser til E24 at det er for tidlig å si hvor mange ansatte som eventuelt kan bli sagt opp. Alt avhenger av hvor mange selskapet klarer å flytte og finne andre arbeidsoppgaver eller baser til.

De som rammes, vil få tilbud om å bytte til basene i Oslo, Stockholm og Madrid, eller til Norwegians langdistansenettverk som driftes med Dreamliner-flyene.

Endringer i løpet av våren

Kuttene som er vedtatt, vil bli gjennomført fra april og i løpet av året. Det er snakk om baser for 737–800- og 737Max-flyene, som opererer på kort og mellomdistansenettverket.

Dreamliner-flåten vil ikke bli påvirket, selv om noen piloter må bytte base.

Spania, Italia og USA

Basene som legges ned er:

I Spania: Palma de Mallorca, Gran Canaria og Tenerife.

I Italia: Roma Fiumicino.

I USA: Stewart (utenfor New York) og Providence, Rhode Island (utenfor Boston).

I tillegg vil Norwegian legge ned basene for langdistansepiloter i Amsterdam, Bangkok og Fort Lauderdale, Florida, men kabinpersonalet her påvirkes ikke.

Langdistansebasen i Roma skal fortsette som tidligere, og Norwegian understreker at antallet langdistansefly av typen Boeing 787 Dreamliner forblir det samme som før.