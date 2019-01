Politiet utelukker ikke flere bortføringer

Nyheter

Politiet på Romerike har varslet andre politidistrikter om risikoen for andre familier etter bortføringen av investoren Tom Hagens ektefelle.

– Det er vurdert og det er sendt ut en varsling til de øvrige politidistriktene i Norge rundt det temaet, og det er også et tema fra tidligere, sa politiinspektør Tommy Brøske, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Han kan ikke utelukke at også andre familier kan bli utsatt for bortføring eller forsøk på bortføring, og sier politiet er kjent med at elementer i denne saken har trekk man har sett i lignende saker internasjonalt.

– Hvis man ser utover Norges grenser, så ser vi at det har vært flere tilfeller av lignende karakter, sier Brøske.

– Løsningen her for valg av innfrielse av løsepengesum, er vi ikke kjent med internasjonalt, sier han.

Aftenposten har kartlagt ni lignende saker internasjonalt, skriver avisen.

Brøske sier det ikke har foregått verbal kommunikasjon med dem som har krevd løsepenger. Det benyttes en digital kommunikasjonsplattform, og den tekniske løsningen utpresserne benytter, innebærer at man betaler når man svarer.

– Etterforskningen er svært krevende, og det er elementer ved kommunikasjonsformen som ikke legger opp til spesielt god kommunikasjon. Dette er et praktisk eksempel på at kriminaliteten forandres, sier Brøske.