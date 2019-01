To til sjukehus etter trafikkulykke på Jendem - politiet advarer mot glatt veg

Nyheter

To personer ble sendt til sjukehus for sjekk, etter at en personbil kjørte av vegen på Jendem i Fræna onsdag formiddag.

Politiet fikk melding om ulykka kliokka 11.28.

Alle nødeteater rykka ut, og det ble også rekvirert ambulansehelikopter.

- De to personene involvert i ulykken fremstår som oppegående. De involverte sjekkes av helsepersonell, og kjøres til sykehus for sjekk, opplyste politiet.

De ble kjørt til sjukehus med ambulanse, helikopteret lettet dermed uten pasienter om bord.

Trafikkulykka skjedde på FV215, noen hundre meter forbi krysset til FV228, og FV 215 Sørsideveien mellom Jendem og Aureosen ble stengt i forbindelse med ulykken.

- Det er svært glatt på stedet, advarer politiet.

Bilen fikk store skader, ifølge politiet.