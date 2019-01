Nyheter

Tirsdag kl. 14.15 meldte politiet om en trafikkulykke på FV62 på Istad i Molde kommune.

Et kjøretøy har kjørt av veien og inn i et tre. Føreren, en mann i 40-åra, satt først fast i bilen, men kl. 14.29 meldte politiet at føreren var tatt ut, og var tilsnakkende. Men vedkommende meldte om smerter i nakke og armer og ble kjørt til Molde sjukehus.

Mannen har adresse i Nesset.