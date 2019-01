Kjøretøy av veien i Vestnes - fører til legesjekk

Nyheter

Et kjøretøy havnet helt utfor veien på E39 i Skorgedalen i Vestnes tirsdag formiddag. I bilen var bare føreren, en mann i 20-åra som bor i regionen. Han ble kjørt til legevakta for sjekk. Ifølge politiet ble ikke føreren skadd under utforkjøringa.

Det er slapseføre på stedet.

Kjøretøyet står helt utenfor veien, og skaper dermed ingen problemer for øvrig trafikk.

Bilen har hatt lav fart idet den kjørte utfor, og fikk bare mindre skader.

Føreren var edru. Politiet oppretter rutinemessig sak på forholdet.