Solskjær: – Det irriterer meg at jeg ikke fikk den ballen i mål. Det burde vært fem baller på det bildet

På kunstgresset på Lubbenes sitter Ole Gunnar Solskjær og holder rundt fire fotballer. Den unge Clausenengen-spissen har akkurat bidratt sterkt til at laget hans har slått Træff 5-1 på bortebane. Ole Gunnar scorte sjøl fire av målene. Men stillinga kunne blitt 6-1. Hadde han ikke bommet på den straffa. Året er 1992. To år senere hentes kristiansunderen til Molde. To år senere setter han seg på et privatfly sammen med Røkke og Gjelsten og setter kursen for Manchester. Resten er, som de sier, historie.

I 2011 vender han tilbake til Molde og MFK. Denne gangen som manager.

Bjørn Terje Moen husker fremdeles bildet han tok i 1992. Han ønsker å gi det i velkomstgave til Solskjær.

– Jeg lette etter bildet flere steder, uten å finne det. Men så dukket det plutselig opp i Romsdals Budstikke. Jeg kontaktet Romsdalsmuseet og fikk tilgang til arkivet. De kopierte bildet over på en minnepenn til meg, og jeg dro til fotograf Birkeland og fikk laget to eksemplar av bildet. Det ene har jeg beholdt sjøl, forteller Moen, som har bakgrunn som lærer og frilansjournalist.

Moen tar turen ned til stadion, og treffer Solskjær på kontoret. Han forteller at han ønsker å gi han ei gave, og rekker han bildet fra KGB.

– Det irriterer meg at jeg ikke fikk den ballen i mål. Det burde ha vært fem baller på det bildet, utbryter Solskjær.

Moen mener det forteller mye om Ole Gunnar som person.

– Han er en skikkelig vinnerskalle. Å få den reaksjonen så mange år senere er ganske utrolig, sier Moen, som sjøl fikk sitt eksemplar av bildet signert av United-manageren.

– Det henger i glass og ramme på stua, forteller han.