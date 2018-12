Rauma-mann måtte møte i retten etter å ha truet Nav-saksbehandleren sin

Nyheter

I begynnelsen av 2018 truet mannen Nav-saksbehandleren sin over telefon, og sa blant annet at «du har ødelagt for meg stygge jævel, jeg skal komme og rive av deg barten» og lignende. For truslene ble mannen ilagt en bot på 9000 kroner. Mannen vedtok ikke forelegget.

Mannen måtte derfor møte i Romsdal tingrett i begynnelsen av desember. Mannen sto tiltalt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann. Han erkjente seg ikke skyldig etter forelegget.

Tiltalte har vært tilknyttet Nav-systemet i en tidsperiode, og var blant annet på arbeidsforberende tiltak. Mannen møtte ikke opp på tiltaksarbeidsplassen i de timene som var påkrevd, og fikk forhåndsvarsel om at Nav vurderte å redusere stønadene hans.

Mannen ble frustrert og tok kontakt med saksbehandler. Etter hvert ble tiltalte høyrøstet og sint, og sa blant annet at han skulle «ta» saksbehandleren, «knuse inn trynet på ham» og at han skulle «rive av ham barten.»

Saksbehandleren oppfattet samtalen som svært ubehagelig og meldte ifra om den til lederen sin.

Tiltalte forklarte i retten at han på dette tidspunktet var sint og frustrert, og bekrefter at han har kalt saksbehandleren «en stygg jævel.» Han nekter for å ha truet med å «ta » saksbehandleren eller «rive av ham barten og knuse trynet hans.»

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte i samtalen var sint og kjeftet på saksbehandleren. Retten finner det også bevist at tiltalte sa til saksbehandleren at han skulle «ta ham.» Det hadde tiltalte bekreftet for politiet gjennom et tidligere avhør. Retten mener ikke at saksbehandleren har kommet med uttalelser som kan ha eskalert situasjonen.

Retten mener tiltalte har handlet med forsett, da han var klar over at han snakket med en rådgiver som var ansatt i Nav, og at det er uten betydning om tiltalte handlet i affekt og at tiltalte ikke visste at det var ulovlig å komme med slike uttalelser.

Mannen blir dømt til å betale en bot til statskassen på 8000 kroner. Men må ikke betale saksomkostninger.