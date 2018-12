Nyheter

Valgkomiteen i Hustadvika Senterparti vil innstille sittende Fræna-ordfører Tove Henøen som listetopp og ordførerkandidat til valget kommende høst. Endelig beslutning og komplett liste vil bli klar etter nominasjonsmøtet 28. januar.

Valgkomiteen opplyser ellers om at det har vært lett å få folk til å stille til valg, og at lista de legger fram for nominasjonsmøtet har gode kandidater fra hele nye Hustadvika kommune.