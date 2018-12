Full enighet mellom Sunnmøre og Romsdal om fengsel

Nyheter

Det har vært steile fronter og tydelige tendenser til fogderistrid i fengselsdebatten denne høsten. Dét var også årsaken til at Romsdal Regionråd (ROR) møtte Sunnmøre Regionråd (SR) og Kriminalomsorgen Vest i Molde torsdag.

Nå har de fått luftet ut og er blitt enige om en felles strategi. Det kommer fram i en pressemelding sendt ut fredag ettermiddag.

– Soningsforholdene ved Ålesund Fengsel er uverdige. Romsdal Regionråd støtter helhjertet opp om forbedrede soningsforhold på Sunnmøre, sier styreleder Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd.

– Samtidig er det viktig at også nordre deler av fylket sikres et godt og framtidsretta soningstilbud, sier han.

Kriminalomsorgen Vest lover at så vil skje:

– Hustad Fengsel er viktig i det samlede soningsapparatet til Kriminalomsorgen Vest, sier direktør Per Sigurd Våge.

– Dette fengselet skal utvikles, og det arbeides nå med planer for møte behovene framover. Dette kan mellom annet innebære at åpne soningsplasser ved fengselet bygges om til lukkede plasser, sier Våge.

På Sunnmøre er kravet at det nå settes fortgang i arbeidet med etableringen av det nye soningssenteret på Digerneset.

– Behovet for å sikre innsatte verdige soningsforhold er akutt, sier Dag Olav Tennfjord styremedlem i Sunnmøre Regionråd og ordfører i Skodje.

Innsatte ved det nåværende fengselet i Ålesund gis et uforsvarlig tilbud som ikke hører hjemme i 2018, mener han.

Tennfjord understreker at det ikke er slik at en på Sunnmøre ønsker at det nye sonings-senteret bygges så stort at aktiviteten ved Hustad Fengsel settes i fare. Han ser nødvendigheten av begge soningsstedene, og er tydelig på at her må hele fylket slutte rekkene overfor sentrale myndigheter.