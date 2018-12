Flere Posten-ansatte i Molde kan miste jobben

Nyheter

Det er arbeidsplassene tilknyttet ruteklargjøring som eventuelt rammes. Det er rundt 40 årsverk knyttet til dette i Molde.

– Vi må starte prosessen raskt, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten.

– Digitaliseringen av samfunnet har gjort at det i dag sendes langt færre brev enn tidligere. I 1999 hadde vi en topp. Siden da har brevmengden sunket med 65 prosent. Og nå faller den raskere enn noensinne. Det betyr at vi nå må vurdere tiltak for å bøte på inntektsfallet. Fordi vi kommuniserer på en helt annen måte enn før, sier Eckhoff. Han presiserer at dette er et resultat av samfunnsutviklingen og ikke er en villet utvikling fra Postens ledelse.

– Det har ligget i kortene at ruteklargjøringen skal sentraliseres. De ansatte har visst at det foreligger planer om dette. Ruteklargjøring er den siste prosessen som skjer før budene kjører ut med posten, og fallet i brevmengden gjør at det blir ledig kapasitet ved Østlandsterminalen. Vi har sagt til de ansattes organisasjoner at fallet i brevmengden nå går så raskt at vi må se på tiltak som får effekt allerede i 2019. De nye tiltakene må altså skje raskere en først antatt, sier pressesjefen.

– Er det snakk om oppsigelser i Molde?

– Det er ikke tatt noen beslutning om hvordan dette skal skje. Arbeidet med hvordan tiltakene skal gjøres skal vi nå gjøre i samarbeidet med de ansattes organisasjoner, sier Eckhoff.

– Kan det bli snakk om nedlegging i Molde?

– Nei, det kan det ikke. Noe virksomhet vil det fortsatt være der.

– Kan alle årsverkene tilknyttet ruteklargjøring forsvinne fra Molde?

– Det er dette vi nå skal sette oss ned å se på sammen med de ansattes organisasjoner. Det er ikke gjort noen beslutninger ennå, sier han.

– Men prosessen må iverksettes nå, legger han til.

– Hvorfor har dere valgt et tidspunkt så tett inn i jula for å varsle om dette?

– Det sier noe om at fallet i postmengden er større og skjer raskere enn antatt.

– Men har du forståelse for at dette kan skape ekstra reaksjoner?

– Ja, det har jeg full forståelse for. Men jeg tror nok det ville skapt reaksjoner uansett hvilket tidspunkt vi valgte. Så kan man selvsagt alltid diskutere om tidspunktet man velger er rett, sier Eckhoff.

– Litt sånn «God jul fra Posten», dette da?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det jeg kan si er at vi må iverksette tiltak raskt, sier pressesjefen.