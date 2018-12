– Forstår ikke hvorfor de sender ut dette rett før jul

Nyheter

– Jeg har full forståelse for både den frustrasjon og den harme mange føler nå, sier Hans Fredrik Danielsen, andre nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Postkom. Han presiserer at ansatte sjølsagt vet at det pågår en prosess, men at det er tidspunktet for en varsling om framskynding han reagerer på.

– Posten har ikke for vane å sende ut slike beskjeder rett opp i jula. En slik beskjed gjør det jo ikke akkurat bedre å gå inn i høgtida. Det er jo ikke besluttet noe ennå, og man vet jo ikke hva det endelige resultatet blir. Men det er sjølve tanken om det. Så vi er kritiske til tidspunktet dette går ut på, sier Danielsen.

– Ble du overrasket når dette kom nå?

– Vi har forståelse for at det må gjøres noe. Men tidspunktet kom overraskende. Vi hadde jo sett for oss noe sånt, men da på noe lenger sikt. Så vi er overrasket over at det kommer så raskt, sier han. Og har samtidig dette sparket til politikerne;

– Statens som eier krever et økonomisk resultat av bedriften. Da er man også med på å drive fram disse endringene i stadig større tempo.