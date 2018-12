Hvem er Årets romsdaling?

Nyheter

De siste 20 åra har utnevnelsen av Årets romsdaling vært en fast juletradisjon for mediehuset Romsdals Budstikke. Vår kandidatliste skal inneholde mennesker som har utmerket seg på ulike områder i løpet av året.

Ønsker du å hjelpe oss med å kåre Årets romsdaling kan du gi din stemme på rbnett.no/romsdaling. Avstemningen er åpen fram til 18. desember kl. 24.

Utmerker seg

Den aller første som ble stemt fram som Årets romsdaling var daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Etter ham har det fulgt både idrettshelter, hverdagshelter, næringslivstopper og andre som i sine år utmerket og markert seg på en spesiell måte. Blant dem som har mottatt denne hedersprisen finner vi også mennesker som har lagt ned en betydelig innsats gjennom frivillig arbeid.

Lesernes pris

Og Årets romsdaling skal være lesernes pris. Hvert år mottar vi flere tusen stemmer, og vinnere har uttalt at nettopp dette er noe av det som gjør det spesielt å bli hedret.

Hjelper voldtektsofre

I fjor ble June Holm fra Vestnes kåret til Årets romsdaling. Hun ble voldtatt i 2009, og nå hjelper hun andre voldtektsofre gjennom «Vi tror deg-stiftelsen».

– Det er nesten ikke til å tro. Jeg er veldig glad for at jeg fortalte min historie. Det er en fantastisk oppmuntring å bli kåret til Årets romsdaling. Hun var stolt og glad for å bli kåret til Årets romsdaling.

– Det hadde ikke gått uten alle menneskene som har støttet meg. Jeg er så utrolig stolt over at jeg har fått en stemme som betyr noe i samfunnet, og setter pris på at historien min kan hjelpe andre i samme situasjon. Jeg skulle ønske jeg hadde visst dette for åtte år siden. Da følte jeg skam og ga meg sjøl skylden for det som hadde skjedd. Hva hadde jeg gjort for å fortjene dette? Men det var ikke min skyld. Jeg skulle ønske jeg allerede da hadde visst at det en dag skulle bli verdt å kjempe for det man tror på, sier hun.

Kandidater

Blant årets kandidater finner du folk innen mange kategorier. Både de som legger ned en betydelig frivillig innsats, de som står bak store idrettsprestasjoner eller som markert seg i kulturlivet. Vi har kandidater som uredd har stått fram for det de brenner for, som har fortalt sin historie, som jobber for å fjerne tabuer eller for utvikling av regionen.

Vinneren får et spesiallaget kunstverk av Arne Nøst, slik tradisjonen har vært i mange år.

