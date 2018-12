Én person til lege etter væpnet politiaksjon i Elnesvågen

Nyheter

Politiet melder at det har vært en aksjon i Elnesvågen tirsdag ettermiddag. Vitner har også opplyst til Rbnett at det har pågått en aksjon som involverer væpnet politi. Dette bekreftes av operasjonsleder Borge Amdam.

– Det har vært bevæpnet politi på stedet, tre personer er pågrepet.

Pågripelsen skal ikke ha skjedd helt uten dramatikk.

– En person ble lettere skadet i forbindelse med pågripelsen, og ble kjørt til legevakt for å sy noen sting. Det er litt uheldig at noen blir skadet under pågripelse, men det skjedde dessverre denne gangen. Vedkommende ble bitt av en hund, sier Amdam.

Beslagla narkotika

I en twitter-melding skriver politiet at det ble beslaglagt en mindre mengde stoff som formentlig er narkotika på stedet. Men politiet er sparsommelige med å fortelle så mye mer.

– Vi har hatt en ransaking og pågripelse av tre personer – og der er det beslaglagt en mindre mengde narkotika, bekrefter Amdam.

– Vil det kunne komme flere pågripelser?

– Det vil etterforskes videre, men hvilke etterforskingsskritt som blir gjort videre, kan jeg ikke si noe om annet enn at de involverte partene vil bli avhørt.

– Var det lokale personer som ble pågrepet?

– Det var tre menn i fra 20 år og oppover. Vi vil ikke gå ut med så mye mer enn dette akkurat nå.