Allerede suksess for oppdrettsgründerne fra Daugstad

Det landbaserte oppdrettsanlegget i Miami er i ferd med å reise seg og første ladning med rogn er satt ut til produksjon. Tremenningene Johan Andreassen og Bjørn-Vegard Løvik er i ferd med å virkeliggjøre drømmen om «verdens største landbaserte oppdrettsanlegg».

Når hele anlegget står ferdig, skal de kunne produsere 90.000 tonn med laks hvert år. Første slakt skal være klar i tredje kvartal 2020.

Store forventninger

Men allerede før de er skikkelig i gang, opplever oppdrettsgründerne fra Daugstad i Vestnes suksess. Hittil i år har kursen på selskapet gått opp med 63 prosent, skriver Finansavisen mandag.

Siden de ble tatt opp på Merkur Market i midten av mai i år, har kursen gått opp 50 prosent. Selskapet verdsettes nå til hele 4,5 milliarder kroner, skriver Finansavisen. Dette gir både Andreassen / Løvik – og de øvrige eierne – en heftig papiravkastning. Stein Erik Hagen og Sundt-familien skal være blant investorene.

– Jeg kan ikke svare på vegne av investorene, men jeg vil si at smarte investorer forstår at Atlantic Sapphire har et meget godt business case som ticker de fleste boksene, sier Andreassen til Finansavisen.

Men gründerne er fortsatt de største eierne. Bare siden mai har de en urealisert gevinst på rundt 250 millioner kroner, skriver Finansavisen. Men det er ikke her fokuset deres ligger nå, understreker Andreassen.

– Vi fokuserer egentlig ikke så mye på aksjekursen, men er mer opptatt av å levere businessplanen vår, sier han.

Tre trinn

Anlegget i Florida vil trolig koste rundt fem milliarder kroner å ferdigstille. Byggingen skal skje over tre trinn, har Andreassen tidligere fortalt Romsdals Budstikke.

– Byggetrinn nummer to vil iverksettes straks vi har «Proof of concept» på byggetrinn én. Deretter vil vi bygge ut til 90.000 tonn i en hastighet som vil vurderes på det tidspunktet – basert på en helhetsvurdering.

– Vi har brukt store ressurser de siste sju år for å komme dit vi nå er. Dette kommer til å bli enormt stort. Amerikanerne er veldig glad i laks, spesielt hvis den er made in America, sa Andreassen da Romsdals Budstikke møtte ham i Miami i fjor høst.