– For første gang vil man få en analyse som sammenligner to ferjefrie løsninger i Romsdalsfjorden mot hverandre

Torsdag, to år på dagen etter første presentasjon av Romsdalsaksen på Vestnes fjordhotell, ble samfunnsnytteanalyse for fjordkryssingen fullfinansiert. Brorparten av støtten har kommet fra privatpersoner, skriver Romsdalsaksen AS i ei pressemelding.

– For første gang vil man nå få en analyse som sammenligner to ferjefrie løsninger over og under Romsdalsfjorden opp mot hverandre. I tillegg kommer noen avveininger i henhold til fortsatt ferjedrift, skriver selskapet.

Det er det landsdekkende konsulentselskapet HR Prosjekt har fått oppdraget. De utførte også første del med å analysere mernytten for en bo- og arbeidsmarkedsregion. Denne viste at mernytten var omtrent likeverdig for begge alternativene. Selskapet er nå i gang med fortsettelsen til en fullstendig samfunnsnytteanalyse.

Resultatet av analysen vil bli presentert i løpet av 2019.