Nyheter

Politiet ble bedt om å bistå ambulansepersonellet etter at en pasient slo seg vrang og opptrådte utagerende under transport til sjukehuset ved 09-tiden torsdag morgen. Passasjerer ble bedt om å holde seg inne i bilene mens politiet fikk kontroll over situasjonen ombord i ferga. Situasjonen roet seg relativt raskt og ambulansen med pasienten kunne fortsette til sjukehuset.

Politiet oppretter ikke sak.