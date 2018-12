Tipp vekta på Bustus 47!

Nyheter

Det er tid for vår tradisjonelle julekonkurranse igjen! For 47. gang kan du tippe vekta på grisen, og den som klarer å komme nærmest, får hele grisen. Tidligere var det slik at vi kjørte heim hele grisen, men i dag kommer den ferdig partert og tilrettelagt for vinneren.

I fjor var det Erik Fenstad som stakk av med Bustus. Han var en av tre som tippet på grammet riktig vekt!

– Det er godt gjort å vinne Bustus. Nesten uoppnåelig når vi vet hvor mange som tipper og at du må ha på grammet riktig vekt, sa en glad Bustus-vinner. Og innså at han har vært svina heldig – dette var skikkelig griseflaks.

Bustus til Sekken Erik Fenstad innser at han var heldig. Først én av tre som tippet nøyaktig riktig vekt på Bustus. Så vant han loddtrekningen. Årets julegris måtte ta ferja til Sekken.

Mellom 60 og 85 kilo

Bustus startet som en julekonkurranse i 1972 med forsidetittelen «Bustus søker eier». Grisen skulle være mellom 60 og 85 kilo, og det var en attraktiv premie. Allerede første året var 12.000 lesere med og tippet vekta. Den første grisen endte opp på Tornes i Fræna.

Den første Bustus kom fra en grisebonde på Hovdenakken. I dag blir grisen slaktet på Norturas anlegg i Steinkjer, og det er Kløverkjøtt på Vestnes som leverer grisen til årets Bustusvinner.

Nye tider

Bustus blir ikke lenger levert hel, i dag får vinnerne grisen delt opp etter ønske – før overlevering. Skinke, koteletter, steiker, ribbe og knoker.

I alle år har det vært et godt samarbeid med leverandører og slakteri. De første 32 åra var Gilde Bøndernes Salgslag BA i Molde vår trofaste samarbeidspartner.

Da avdelingen i Molde ble nedlagt, måtte en ny partner på banen. Valget falt naturlig på Spis Mørekjøtt, som seinere skiftet navn til Grilstad avd. Møre og fra 2011 Kløverkjøtt.

Også rekka av slakteri har endret seg. Først var det Nordmøre og Romsdal Slakteri på Moldegård. Etter nedleggelse ble det Nortura-anlegget i Ålesund. Det ble også nedlagt, slakting er i dag i Steinkjer for grisebønder nord for Romsdalsfjorden, Førde for dem som er på sørsida.

Imponert

Jon Daniel Nesje er midlertidig daglig leder i Kløverkjøtt. Han er også imponert over oppslutningen om Bustus.

– Dette er vi sjølsagt med på også i år, sier Nesje. Han synes det er kjekt å føre tradisjonen videre og være med som samarbeidspartner og sponsor på Bustus.

Julegrisen er blitt en tradisjon for våre lesere, Bustus-navnet er beholdt gjennom 47 år og er noe svært mange har et forhold til. Nå er spørsmålet; hvem vinner Bustus nr. 47?

OBS! Vi fjerner kupongen fra nett onsdag 12. desember kl. 12. Da må vi også ha papirkupongene i hende, så kuponger som kommer seinere enn dette på grunn av sein postgang, blir ikke med i konkurransen.