Lade-SUV mest solgt i november

Nyheter

MOLDE: Statistikken fra Opplysningsrådet for Vegtrafikken er klar. Mest solgte merke i Romsdal i november ble BMW (17 biler), som er nummer to hittil i år i Romsdal med 186 solgte nybiler. Nummer to på novembertoppen ble Hyundai (14 biler), som opplever stor elektrisk etterspørsel.

Plass nummer 3 går til Peugeot med 11 solgte biler i november. Deretter følger Mitsubishi med åtte biler, samtlige av typen Outlander, som er en meget populær ladbar hybrid SUV. Det er levert 55 Outlander hittil i år, i tillegg kommer et visst antall importerte biler

– Outlander selger meget godt. Fordi det er en bra bil, først og fremst. Og fordi det er veldig mye bil for pengene. Den går fem mil elektrisk, og det gir store avgiftsfordeler. I tillegg kan man altså kjøre mye på strøm. Der har du forklaringen. Det er også en romslig SUV, sier selger Stian Ulleland hos Auto 8-8 Haukebø & Rødseth.

Modellen med kun dieselmotor er knapt nok etterspurt i forhold til ladehybriden.

Ser vi på merkestatistikken hittil i 2016 ligger VW helt i tet. Deretter følger BMW og Toyota (se tabell under). Hittil i år er det solgt 1488 nye personbiler i Romsdal, en liten nedgang fra i fjor. Elektriske Nissan Leaf er mest solgte modell til nå, foran VW Golf.