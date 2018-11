Disse passkontorene legges ned i Nordvest

Nyheter

Dermed er det 77 steder igjen der du kan få utstedt pass, etter at 64 kontorer blir nedlagt.

For å kompensere for de praktiske problemene som oppstår for alle dem som mister passkontoret der de bor, innføres det tilbud om timebestilling og utvidet åpningstid for de gjenstående passkontorene.

Noen steder, der folk får svært lang reisevei, vil det bli opprettet mobile passkontor.

Disse kontorene forsvinner

I Møre og Romsdal blir det pass- og ID-kontorer følgende steder: Kristiansund, Molde, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Ulstein og Hareid, Volda og Ørsta, Ålesund.

Mens disse avvikles: Haram, Rauma, Vestnes, Vanylven, Aure og Fræna.

I Nordfjord blir det pass- og ID-kontor på Eid. Mens kontorene på Stryn og Vågsøy legges ned.

Sikkerhet og rutiner

Justisdepartementet begrunner nedleggelsene med at Riksrevisjonen sier det er for dårlig sikkerhet og rutiner for å utstede pass i Norge. I tillegg opplyser departementet at Politidirektoratet mener at det ikke er forsvarlig å ha så mange passkontorer hvis man skal ivareta kvalitet og sikkerhet. Et kontor bør utstede mellom 4.000–5.000 pass i året.

– Det er for enkelt å skaffe seg et pass på falskt grunnlag. Over 30.000 norske pass ble borte i fjor, og vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

– En svart fredag

Senterpartiet reagerer på den varslede massenedleggelsen.

– Hundretusenvis av voksne og barn kommer årlig til de lokale lensmannskontor for å skaffe seg nytt pass. Dette er en svart fredag for alle dem som nå kommer til å oppleve lengre køer og lengre reisevei for å ordne pass, skriver stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik i en epost til NTB.

– Stortinget vedtok så sent som i juni krav til reisetid til passkontorene. Ifølge NRK innrømmer Justisdepartementet nå at de bryter dette vedtaket, fortsetter han og legger til at «regjeringen bør få passet sitt påskrevet». Kravet Gjelsvik viser til er at reisetiden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt.

Det er uklart når nedleggelsene vil starte. Justisdepartementet sier til NTB at dette må Politidirektoratet svare på. Politidirektoratet opplyser at de venter på oppdragsbrev om saken fra Justisdepartementet.