Stor julebruskåring – Oskar sylte oppe i toppen også i år

Nyheter

Torsdag testet TV 2 hjelper deg en rekke julebrus som er tilgjengelig på det norske markedet. Også Coca-Cola hadde kastet seg med i julebruskonkurransen i år. TV 2 hadde fått hjelp av barneteateret i Bærum og programlederne i «Skal vi danse» til å teste årets julebrus. De testet fem brus uten sukker og seks med sukker, ifølge. TV2.no.

På sine sider skriver kanalen at de i år fikk hjelp av seerne til å bestemme hvilke typer brus som skulle testes. Flest nominasjoner fikk Hansa, CB, Dahls, Oskar Sylte, Hamar og Lillehammer. Der testes både de sukkerfrie variantene og de med sukker.

De siste årene har Oskar Syltes «Rudolf og nissens» havnet helt øverst i smakstesten. Hvor havnet den i år?

Helt nederst på lista kom Coca-Colas julebrus med terningkast 2.

På en tredjeplass kommer Ruldolf og nissens lettjulebrus med terningkast 4.

I begrunnelsen sier panelet at de er begeistret for denne, og at både smak, ettersmak og lukt er slik en julebrus skal være.

Barneteateret er delt, og noen er begeistret, mens andre gir Oskar Sylte middels karakter.

På andreplass i testen kommer Rudolf og nissens julebrus med sukker, også den får terningkast 4.

Oskar Sylte er favoritten til Katrine Moholt og Anders Hoff, men barneteateret er delt også her.

Helt øverst på pallen kommer Hamar og Lillehammer julebrus, som får terningkast 5.