Fløy over Mardalsfossen i 300 km/t – se videoen her

Filmen «LOFT: The Jetman Story» er for alvor satt i produksjon. Dokumentarfilmen, som blant annet er spilt inn i romsdalsregionen, skal fortelle hvordan en persons drøm om å fly blir realisert. Ved å utvikle en egen vingedrakt med jetmotorer, flyr han, sammen med to andre, i spektakulær natur.

Historien starter i 1996, da den militært trente sveitseren Yves Rossy fant på og utviklet ideen om jetvingedrakta. Første flytur skjedde i 2000, men først tre år etter ble det utviklet en egnet jetmotor. I 2004 ble den første flyturen med to jetmotorer gjennomført. Den varte i nærmere seks minutter. Seinere er vingedrakta utstyrt med fire motorer.

I 2016 var de blitt tre personer som fløy sammen, og de hadde da begynt å kalle seg «Jetman Dubai». Denne sommeren var de blant annet i Eikesdalen, og for første gang gjennomførte de «take-off» fra bakken (en fjelltopp). Tidligere har de hoppet fra fly eller helikopter. De flyr i over 300 kilometer i timen over Mardalsfossen, de flyr også i Hellesylt på Sunnmøre.

Det er ennå ikke satt en dato for premieren. Du kan imidlertid se den offisielle teaseren til filmen i vinduet over.

