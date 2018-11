Fylkeskommunen på full fart inn på Robek-lista

Nyheter

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik ser rødt. Fylkesrådmannen ser at kostnadene fra 2020 og framover blir så vanskelig at det gir blodrøde tall i regnskapet. Uten at fylkeskommunen tar innstrammingsgrep, havner Møre og Romsdal på Robek-lista om ikke lenge.

Mandag la fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik fram forslaget til budsjett for 2019 og økonomiplan for åra 2019-2023 foran en smekkfull sal på Alexandra Hotel i Molde. Budskapet var at økonomien er så stram at det ikke er rom for nye storinvesteringer, for eksempel Nordøyvegen slik kostnadsramma viser. I 2019 klarer fylkeskommunen å drive i pluss ved bruk av oppsparte fond, men fra 2020 og utover blir det underskudd i mange millionersklassen, dersom ikke det strammes til.

Etter det Romsdals Budstikke forstår, ser ikke fylkesrådmannen mulighet til å finansiere Nordøyvegen til en kostnad på rundt 5,3 milliarder kroner.