Biler tok fyr etter kollisjon i busskur på Sunnmøre

En bil kjørte i høy hastighet inn i et busskur før den utløste en brann i en garasje i Hjørungavåg i Møre og Romsdal. En mann i 20-årene er siktet.

Det brant i både bilen, garasjen og en bil som var parkert i garasjen. Brannen er slukket, men sjåføren var sporløst borte. Politiet fryktet at sjåføren kunne vært skadd som følge av den høye farten og brannen som senere oppsto.

- Vi fikk senere tips om en mann i 20-årene som disponerte bilen. Han ble funnet i sin leilighet ikke langt unna ulykkesstedet. Han fremsto for politiet som beruset og ble siktet for kjøring i påvirket tilstand. Han er for øvrig uskadd, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.