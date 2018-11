Store skader etter brann i rekkehus i Elnesvågen

Nyheter

Politiets operasjonsleder i Møre og Romsdal meldte klokka 14.13 tirsdag ettermiddag at nødetatene var på veg til Elnesvågen på grunn av melding om brann i en bolig.

Brannen spredte seg raskt – det er totalt seks boenheter i bygningskomplekset.

Ei kvinne skal være kjørt til sjukehus i forbindelse med brannen. Skadeomfanget er ukjent.

Ifølge brannvesenet skal det nå ikke være personer inne i boligene. Politiet bekrefter at det var spredningsfare i flere retninger, men at det ikke ble iverksatt evakuering av bebyggelsen i nærheten.

Oppdatering klokka 15.05: Det ser ut som det er kontroll på brannen nå. En stigebil fra Molde gjorde at de fikk vann direkte på flammene, så nå er det etterslukking som pågår.

Oppdatering klokka 14.50: Romsdals Budstikkes utsendte på stedet kan melde at det fortsatt brenner inne i bygningskomplekset og at slukningsarbeidet pågår for fullt.

Fræna brannvesen blir assistert av Molde brannvesen i slukningsarbeidet.

Saken oppdateres.

Fræna BV og @MoldeBR er ute på bygningsbrann i Elnesvågen. — Møre og Romsdal 110 (@MogR110Sentral) November 6, 2018