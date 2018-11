VG: Kjetil Siem med sterk kritikk av FIFA-topp

Nyheter

Det er VG som bringer dette lørdag morgen.

Kjetil Siem fra Gjerdsetbygda i Rauma var generalsekretær i Norges Fotballforbund da han våren 2016 fikk direktør-stilling i FIFA.

FIFA, en sammenslutning av 211 nasjonale fotballforbund, har hovedkvarter i Zürich i Sveits, der Siem har jobbet de siste par åra. Det er FIFA som har ansvar for Fotball-VM og andre av fotballens større internasjonale turneringer.

Det hemmelige notatet VG baserer sin sak på, er tiltenkt FIFA-president Gianni Infantino. Siem omtales ifølge VG som en av presidentens nære medarbeidere.

I notatet kommer Siem med tung kritikk av flere FIFA-kolleger, ikke minst generalsekretæren i FIFA, Fatma Samoura. Samoura fra Senegal er tidligere FN-diplomat, og FIFAs første kvinnelige generalsekretær, det vil si øverste leder for administrasjonen i FIFA.

– Makter ikke å lede

I notatet skrevet av Siem, som også har vært adm. dir. i Premier Soccer League (PSL) i Sør-Afrika, står blant annet dette om Samoura:

«Generalsekretæren makter ikke å strømlinjeforme administrasjonen, operasjonene eller lede. Den administrative situasjonen i FIFA i dag, er langt fra optimal for presidenten».

Han skriver også at «Den positive utviklingen som faktisk skjer, er ikke på grunn av, men på tross av generalsekretæren».

Og:

«Ut fra mine observasjoner må jeg rapportere at generalsekretæren har mistet både tillit og egenskapen til å lede og motivere de ansatte».

FIFA tilbakeviser

Nettverket EIC som VG er del av i dette arbeidet, har lagt kritikken fram for FIFA. De svarer slik på vegne av generalsekretæren:

«Som FIFAs første kvinnelige generalsekretær noensinne er ikke mrs. Samoura ukjent med kritikk. Heller ikke som afrikaner og en som kommer utenfra, uten tidligere tilknytning til fotball. Tvert imot – hun er ikke bare vant med det, hun vet også at det følger med forandring og mangfold. Alle i organisasjonen har meninger og det er mange måter å uttrykke dem på. Noen er mer passende enn andre.

Mrs. Samoura har brukt to tiår på å jobbe for FN og det var på mange måter ikke annerledes der. Også der sto mye på spill. Det var mange som så på hva du gjorde, og derfor [ble det] kontroverser. Den som ikke er beredt på å takle det, er ikke klar for å lykkes i internasjonale organisasjoner. Men det er heldigvis ikke tilfellet hva gjelder mrs. Samoura. Med suksess følger kritiske blikk og noen ganger falske anklager, men takket være erfaringen hennes, så er mrs. Samoura forberedt på å møte og adressere dette på en konstruktiv og profesjonell måte».

Siem har overfor VG ikke ønsket å kommentere svaret fra FIFA. Romsdals Budstikke har lørdag formiddag forsøkt å få kontakt med Kjetil Siem, men har foreløpig ikke lyktes med det.

Fotballens Wikileaks

VG har fått tilgang til det hemmelige notatet gjennom det som omtales som FootballLeaks, historiens største datalekkasje med over 70 millioner dokumenter fra internasjonal toppfotball. Disse ble gitt til tyske Der Spiegel, som har delt dem i nettverket European Investigative Collaboration (EIC) der VG er med.

Det er FIFA-president Gianni Infantino som skal ha gitt Siem i oppdrag å lage en rapport om forholdene i FIFAs administrasjon. Infantino overtok etter Sepp Blatter som gikk av etter anklager om korrupsjon.

VG skriver at det nå er Infantino som reiser «verden rundt med eksklusiv VIP-status og i privatfly,» pleier kontakt «med Vladimir Putin og har fått audiens hos Donald Trump i Det hvite hus. Men på hjemmebane, i hovedkvarteret i Zürich, går ikke alt på skinner.»

Ifølge VG har altså romsdalingen Kjetil Siem en sentral rolle i uroen i FIFA-administrasjonen i Sveits.

VG omtaler også kritikk mot andre FIFA-topper i sin artikkel.