Noah arrangerer fakkeltog mot pels i Molde – Senterungdommen med motdemonstrasjon

For 15. året på rad arrangerer Noah fakkeltog mot pels lørdag. Dette er Europas største markering for pelsdyr.

Fakkeltoget starter klokka 16.30, og oppmøte er ved Molde Fjordstuer. Noen minutters gange vestover, ved Aker stadion, starter Senterungdommen sin motdemonstrasjon, til samme tidspunkt. Men demonstrasjon var ikke planlagt på forhånd.

– Vi hadde planlagt en hyttetur til Molde denne helga, og ble oppmerksomme på aksjonen til Noah. Vi bestemte oss derfor for å danne en motdemonstrasjon og ytre oss imot synspunktene deres, sier Markus Farstad Andersen, fylkesleder i Senterungdommen.

Senterungdommen er veldig uenig med Noah.

– Det er få avvik i pelsdyrnæringen. Kun 0,1 prosent av dyrene har skader. Det er langt mindre avvik enn i andre dyreholdsnæringer. Det er heller ingen næringer som blir kontrollert så mye som pelsdyrbøndene blir. Rundt 80 prosent får uanmeldte besøk. Vi ønsker å vise at de ikke er enerådig i meningene sine. Det går an å ha andre meninger om pelsdyrnæringen, sier Andersen.

Frivillig i Noah, Victoria Sipian Slemmen Lervik, forteller at de har fått med seg Senterungdommens motdemonstrasjon.

– Da får vi diskutert litt, sier hun, og legger til at hun håper det kommer like mange som ved fjorårets demonstrasjon.

– I fjor var vi rundt 70, og håper på like mange, om ikke fler i år. Det blir veldig spennende, sier hun.

Lervik forteller at Noah er uenig i Senterungdommens uttalelser.

– Vi mener at det er helt feil. Det er ikke rett at vi skal holde dyr i bur for at vi skal ha pels på jakka. I steinalderen hadde de ikke noe valg. Da måtte de bruke dyrepels for å holde seg varme. Men nå har vi et valg. Vi trenger ikke drepe dyr for at vi skal ha glede av det, sier hun.