Lise Kristin Valgermo blir nyhetsredaktør i Tidens Krav

(SMP.NO) I desember bytter Tidens Krav i Kristiansund nyhetsredaktør.

Lise Kristin Valgermo (32) tar over etter Henning Betten, som skal ha permisjon i tre måneder og skal jobbe som journalist og frontredigerer når han kommer tilbake i april, melder tk.no

– Dette er en av de mest krevende jobbene i en avisredaksjon. Det handler om god planlegging, koordinering og prioritering for at journalistene skal kunne gi våre lesere et best mulig innhold, sier ansvarlig redaktør Ole Knut Alnæs.

Lise Kristin Valgermo kommer fra NRK Møre og Romsdal, hvor hun har jobbet både som journalist og vaktsjef.

Hun er opprinnelig fra Ørskog, og kjenner både Nordmøre og fylket godt.

Valgermo er utdannet innen drama, film og journalistikk.

- Dette blir en spennende utfordring og jeg gleder meg til å ta med flyttelasset til Kristiansund. Jeg er opptatt av historiefortelling og bildebruk, og ambisjonen er at vi skal jakte på de gode og viktige historiene fra Nordmøre til avis og nett. Det er et stort ansvar å være nyhetsredaktør for en regionavis med så rik historie, og jeg føler meg klar til å stupe ut i det, sier Valgermo.

Hun starter i jobben som nyhetsredaktør 1.desember.

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten.