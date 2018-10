– Jeg var så opprørt at jeg gråt

Nyheter

I boka si «Der andre tier» forteller Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug sin versjon av hvordan dramatikken rundt innvandringsdebatten og Facebook-innlegget hun postet 12. mars i år, artet seg helt til hun 20. mars gikk av som landets justis- og innvandringsminister.

Opptakten til dramaet i mars var at regjeringen etter anbefaling fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) foreslo at Norge skulle kunne frata det norske statsborgerskapet fra mistenkte fremmedkrigere og potensielle terrorister, uten å måtte gå til domstolene først. Forslaget møtte kraftig motstand i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Hva Kristelig Folkeparti ville lande ned på, var Listhaug usikker på. I fall KrF støttet Ap og Sp, ville regjeringen lide nederlag i Stortinget, og Erna Solbergs regjering blitt byttet ut.

Listhaug forteller at hun ble inspirert til å skrive Facebook-innlegget etter å ha hørt Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, i et intervju på NRK. I Intervjuet sa Helgheim blant annet: «De (Ap) synes åpenbart at terroristenes interesser er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Etter at jeg så innslaget på TV med Helgheim, ringte jeg rådgiveren min, Espen Teigen. Jeg fortalte ham at han burde se og få med seg utspillet, fordi det var bra og fikk fram selve poenget i saken, forteller Sylvi Listhaug.

Facebook-innlegget

Neste morgen, 9. mars 2018, la hun ut Facebook-innlegget med bilde av den somaliske terrorgruppen Al-Shabaab og med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Jeg visste godt at dette var et tøft innlegg, men i mitt hode handlet det utelukkende om fremmedkrigere knyttet til debatten som var i Stortinget, forklarer Listhaug i boka.

Listhaug sier at Arbeiderpartiet bestemte seg for å bruke Facebook-innlegget hennes for å kople det til 22. juli, og dermed angripe Fremskrittspartiet generelt og henne spesielt for å være ekstreme.

13. mars uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre: «Vi har en justisminister som bevisst, kalkulert, nører opp under akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli».

– Jeg trodde nesten ikke mine egne ører. Han la skylden for det som var bakgrunnen for at uskyldige ungdommer ble kaldblodig myrdet av Norges verste massemorder og terrorist, på meg. Jeg ble så opprørt at jeg gråt. Mediene derimot lettet ikke på et øyelokk. Det var tydeligvis helt greit å sammenlikne meg med Anders Behring Breivik, forteller Sylvi Listhaug.

Oppgjør med Arbeiderpartiet

Sylvi Listhaug mener denne koplingen var gjort bevisst av Arbeiderpartiet.

– Støre hadde ingen skrupler. Det er oppsiktsvekkende at en person som hevder å være opptatt av solidaritet, forståelse, mangfold og alle de rette honnørordene, er villig til å lyve, konstruere og demonisere på den måten han gjorde i denne saka, sier Listhaug i boka.

Hun mener Arbeiderpartiet bestemte seg for å knytte utspillet hennes på Facebook til Utøya-tragedien. Samme dag som Facebook-innlegget ble lest, hadde filmen om Utøya premiere på kino.

– Det var ikke i mine tanker at innlegget, uansett premieredag eller ikke, kunne koples til 22. juli, forteller Listhaug.

I boka tar hun flere oppgjør med Arbeiderpartiet:

– Stempling er en effektiv måte å diskreditere motstanderen din på, og Ap er nok de mest kyniske i bransjen når det kommer til bruk av hersketeknikker, sier hun.

– Ondskapens mor

Facebook-innlegget satte hele det politiske Norge i kok.

– Etter hvert ble det klarere for oss at Facebook-saken var uhåndterlig. Det var lange dager med mange tanker om hva jeg skulle gjøre videre. Jeg måtte beklage i Stortinget. Jeg mente virkelig beklagelsen min overfor dem som var på Utøya, og som hadde reagert, selv om jeg er uenig i at innlegget kunne koples til dette. Det ble gjort av Ap selv. Som jeg regnet med på forhånd, kom ikke beklagelsen til å bli godtatt, og det rullet videre. Jeg var sikker på én ting: Jeg kom ikke til å beklage overfor Stortinget igjen. Dette var et spill jeg ikke ville være med på, sier Listhaug.

I boka forteller hun hvordan hun ble framstilt:

– Jeg framstilles som ondskapens mor, og at jeg har onde hensikter. Når jeg tar til motmæle, hevdes det at jeg bruker offerkortet.

Ville gjøre det beste for partiet

Listhaug forteller om møtet heime hos statsminister Erna Solberg mandag 19. mars, dagen før hun gikk av som justisminister.

– Ingen forsøkte å tvinge meg til å gå av. Det var tydelig for meg at det var et valg jeg måtte ta selv. For familien ville det være en lettelse om jeg gikk av som justisminister. Jeg tenkte også på alle dem jeg ville skuffe, forteller Listhaug som også forteller at hun fikk støtte fra ektemannen Espen uansett beslutning hun tok.

Listhaug berømmer i boka også samtalene hun hadde i denne tida med fylkessekretær Anne Marie Fiksdal i Møre og Romsdal og fylkesleder Frank Sve.

– Ved å trekke meg ville jeg unngå at det var mitt ansvar at regjeringen måtte gå av. Det var viktig for meg å gjøre det som var best for partiet, og sikre at vi fortsatt skulle ha ei hånd på rattet, og ikke minst unngå at Jonas Gahr Støre ble statsminister. Jeg mener han er uegnet til å være det, sier Sylvi Listhaug.

Etter å ha brukt nattetimer på å skrive avskjedstalen sin, holdt Sylvi Listhaug tidlig om morgenen 20. mars 2018 en pressekonferanse der hun fortalte at hun gikk av som statsråd.

«Når jeg nå går av, lover jeg å ikke gå stille i dørene på Stortinget», var sluttordene hennes.

Plutselig overmannet av gråt

I tida etter at hun gikk av som justisminister, forteller Sylvi Listhaug om følelsene som strømmet på.

– I dagene som fulgte, gråt jeg, ikke fordi jeg savnet jobben som justisminister eller fordi jeg måtte gå av, men tårene kom plutselig på butikken eller heime, fordi jeg tenkte på all den tiden jeg hadde gått glipp av å være sammen med barna. Jeg hadde forferdelig dårlig samvittighet når jeg tenkte på hvor lite jeg hadde vært heime med Steffen, sier hun.

I boka forteller Sylvi Listhaug om barndommen heime på gården Liset i Ørskog, om oppveksten, møtet med politikken, EU-motstanden og verdisynet sitt. Den røde tråden gjennom boka handler om hvordan det norske samfunnet skal være og utvikle seg. Der er innvandringspolitikken det helt sentrale elementet, og får stor plass i boka.

Sylvi Listhaug er i dag stortingsrepresentant og konstituert som Fremskrittspartiets nestleder fram til landsmøtet våren 2019.

– Hva fremtiden vil bringe, vil vise seg. Verden er full av muligheter, sier hun.

Boka «Der andre tier» er utgitt på Kagge forlag.