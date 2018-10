Ina Libak valgt til AUF-leder

Nyheter

Ina Libak, som opprinnelig kommer fra Averøy, har i inneværende periode vært nestleder i ungdomspartiet og var innstilt av en enstemmig valgkomité.

Nyvalgt leder, Ina Libak, er tydelig på hva som skal være rollen til AUF fremover.

- På dette landsmøtet har vi vedtatt politikk for å få ned forskjellene i Norge. Vi har vedtatt å doble barnetrygda, som vi vet er treffsikkert for familier med dårlig økonomi. Vi har vedtatt at tannhelse skal bli tilgjengelig for alle, ikke bare de med god råd. Vi skal fortsette å kjempe for å tette hull i velferdsstaten ved å ha gratis barnehage og skolemat som kommer alle til gode.

Hun poengterer at AUF og Arbeiderpartiet må bli enda tøffere fordelingspolitikken for å kunne møte utfordringene Norge står ovenfor.

Astrid Willa Eide Hoem fra Møre og Romsdal etterfølger Libak som nestleder, mens landsmøtet valgte Sindre Lysø fra Østfold til ny generalsekretær.

Hoem kommer fra Kristiansund og har mor fra Eide.

Mani Hussaini har vært AUF-leder siden oktober 2014, men varslet allerede tidligere i sommer at inneværende periode blir hans siste.