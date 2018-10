Solberg: – Jeg har ikke sagt at KrF vil få gjennomslag om abort

Nyheter

– Jeg har svart på en utfordring og sagt at vi kan sette oss ned og diskutere. Jeg har ikke sagt det er gjennomslag for KrF på disse spørsmålene, understreker Solberg overfor NTB i Brussel, der hun oppholder seg i forbindelse med fredagens Asia-Europa-toppmøte.

Både regjeringspartner Venstre og Unge Høyre har reagert etter at Solberg torsdag rykket ut og sa seg villig til å forhandle om KrFs krav om å nekte tvillingabort, samt abort etter 12. uke for fostre med alvorlige sykdom, som Downs syndrom.

Utspillet kom kort tid etter at KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad gikk ut i flere medier og sa at KrF bør ha abortendringer som et av sine viktigste krav inn i eventuelle regjeringsforhandlinger, enten det blir med de borgerlige eller Ap og Sp.

Ropstad, som kjemper for å ta KrF inn i den borgerlige regjeringen, understreket samtidig at han trodde det ville være lettest å få gjennom disse kravene i forhandlinger med høyresiden.

- Vi kan finne punkter

I etterkant har Venstre-leder Trine Skei Grande rykket ut og uttalt at rammene rundt abortloven ligger fast.

Heller ikke Unge Høyre-leder Sandra Bruflot støtter partilederen.

– Jeg er ekstremt skuffet over at Høyre vurderer de endringene. Og det tror jeg det er ganske mange i Unge Høyre som er, sier hun til VG.

Frp-leder Siv Jensen har uttalt at det å fastholde kvinners rett til selvbestemt abort, er viktig for partiet, men har ikke ville uttale seg konkret om de spesifikke kravene fra KrF.

Solberg understreker at hun aldri har lovet KrF gjennomslag for abortkravene.

– Men jeg har påpekt at det er muligheter for å ta vare på de absolutt viktigste kjerneverdiene, og så formulere oss slik at det ikke oppleves diskriminerende. Vi har hatt en levende debatt om dette i Høyre tidligere som gjør at vi mener vi kan finne punkter å diskutere uten å gå bort fra det mest fundamentale, at retten til selvbestemt abort ikke røres, sier Solberg til NTB.

– For meg er kvinners bestemmelsesrett fram til 12. uke veldig viktig, og så er det viktig for meg at vi styrker kvinners egen opplevelse av hvilken situasjon familien vil være i, også etter 12. uke, hvis vi skulle gjøre noen endringer i det, legger statsministeren til.

Avviser innblanding

Solberg har av flere i KrF blitt beskyldt for utidig innblanding i valget partiet skal ta mellom venstresiden og den borgerlige regjeringen under landsmøte 2. november. KrF-leder Knut Arild Hareide har anbefalt å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens Kjell Ingolf Ropstad og 1. nestleder Olaug Bollestad begge ønsker å gå inn i den borgerlige regjeringen. Partiet er svært delt i spørsmålet.

Solberg avviser kritikken.

– Dette er ikke bare en intern prosess i KrF, dette er spørsmålet om hvem som skal styre landet. Og en av grunnene til at noen av oss har engasjert oss, er at vi opplever argumentasjonen fra Knut Arild om hvorfor han vil bytte side som en uryddig stempling av både Høyre og Frp.

I et intervju med [URL]DN;https://www.dn.no/politikk/erna-solberg/hoyre/knut-arild-hareides/erna-solberg-na-gjelder-det-hvem-som-skal-styre-landet/2-1-444119[/URL]tirsdag sa Solberg blant annet at Hareides snuoperasjon kan utfordre tilliten til det politiske systemet og at mange ville kunne oppleve det som mangel på demokrati og et maktbehov.

Bildetekst td47f221:

Erna Solberg sier hun vil diskutere KrFs abortkrav, men lover ikke gjennomslag. Foto: Francisco Seco, Ap/NTB scanpix.