Regjeringen vil la oljefondet forbli i Norges Bank

Nyheter

Det kommer fram i stortingsmeldingen om ny sentralbanklov, som regjeringen presenterte fredag.

− Regjeringen foreslår en ny og mer moderne styringsstruktur for Norges Bank. Med dette legger vi til rette for en god styring av sentralbanken og Statens pensjonsfond utland (SPU), sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

− Regjeringen er opptatt av at viktige veivalg for Norges Bank og forvaltningen av våre felles sparepenger i SPU forankres bredt i Stortinget før vi legger fram en lovproposisjon om saken til våren, sier Jensen.

Et utvalg foreslo tidligere å skille forvaltningen av oljefondet ut fra Norges Bank, blant annet fordi forvaltningen av det gigantiske fondet er blitt svært kompleks.

– Bred tillit

Regjeringen peker imidlertid på at Norges Bank er en institusjon med bred tillit, også internasjonalt. Banken har oppnådd gode resultater både innen sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen, ifølge Finansdepartementet.

– Som landets sentralbank har Norges Bank bred forståelse for fondets rolle i den økonomiske politikken. Det vil dessuten være en ikke ubetydelig risiko ved å skille ut forvaltningen fra banken, heter det.

Samtidig peker regjeringen på at det er behov for å styrke styringsstrukturen for hele bankens virksomhet, og at både forvaltningen av oljefondet og pengepolitikken kan bli mer krevende fremover.

Oljefondet har de siste 20 årene vokst seg til å bli verdens største statlige fond i sitt slag. Det har i dag en anslått verdi på knappe 8.200 milliarder kroner og er investert i over 9.000 selskaper. Nesten 70 prosent av fondet er investert i aksjer.

Pengepolitisk komité

Samtidig foreslår regjeringen i stortingsmeldingen å opprette en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

– Komiteen skal beslutte styringsrenten og gi råd om blant annet motsyklisk kapitalbuffer. Da kan styrets kapasitet og kompetanse tilpasses særlig forvaltningen av SPU og bankens øvrige sentralbankoppgaver, skriver Finansdepartementet.

Det er i dag Norges Banks hovedstyre som beslutter styringsrenten.

Samtidig foreslår regjeringen i meldingen å: