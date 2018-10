Skjåk-ordfører: – Jeg har aldri opplevd noe lignende

Nyheter

– Jeg er en godt voksen kar, men jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Skjåk-ordfører Elias Sperstad (Sp) til NTB.

Søndag er store deler av kommunen hans under vann etter at snøsmelting, kombinert med enorme nedbørsmengder, har ført til at Ottavassdraget har gått over sine bredder.

Skjåk er en av de hardest rammede kommunene i flommen som søndag rammet Vestlandet og de nordlige delene av Oppland.

Kommunen er en av flere som har satt krisestab, og det er også opprettet to evakueringssentre hvor folk innkvarteres.

– Jeg vil beskrive industriområdet i Bismo som et kriseområde. Det er vann over alt, sier Sperstad.

Evakuerer med helikopter

Tidligere søndag ble Dyringsbrua i Skjåk tatt av store vannmasser, noe som gjorde at over 20 personer ble isolert på et hyttefelt. Statens vegvesen har nå gått ut og bedt folk om å holde seg unna bruer i Ottadalen, fordi det er fare for at flere kan svikte i de store vannmassene.

Sperstad opplyser at disse, og mennesker fra to andre steder i kommunen, nå evakueres av Forsvarets helikopter. 16 personer som oppholder seg i hus som står i fare for å bli rammet av flommen er også bedt om å evakuere.

Personell fra politi, brannvesen, helsevesen, NVE og flere maskinførere jobber også på spreng.

– Foreløpig er det ikke meldt om skadde personer som følge av flommen her i kommunen, og det er kjempebra. Fokuset vårt er på å få folk i sikkerhet, sier Sperstad.

Det er ingen øst-vest-forbindelse gjennom Ottadalen, i og med at fylkesvei 55 over Sognefjellet også er stengt, i tillegg til riksvei 15. Det påvirker også ordføreren.

– Jeg kommer meg ikke hjem, for å si det sånn. Veien er stengt, sier han.

Rødt nivå

NVE oppgraderte søndag ettermiddag flomfaren til rødt nivå i øvre del av Ottavassdraget og indre deler av Sogn. Det er satt oransje nivå for de øvrige delene av Sogn og Fjordane, Hordaland og Ottavassdraget i Oppland.

I Luster i Sogn og Fjordane måtte brannvesenet trå til for å få berget ut 13 geiter som sto innesperret i fjøset på gården Bjørkjaug innerst i Fortunsdalen. Folk i dalen er nå isolert fra omverden på grunn av vannmassene. Det er også beboerne Mørkridsdalen og Jostedalen, skriver Bergens Tidende.

På Voss en er campingplass evakuert og kommunen følger nøye med på situasjonen. I Odda kommune er det også satt krisestab.

– Vannet stiger fremdeles, og situasjonen er veldig vanskelig, sier Odda-ordfører Roald Aga Haug til avisen.

Flere andre kommuner på Vestlandet er også hardt rammet av de store vannmassene.

Flomtopp rundt midnatt

Vakthavende hydrolog Thomas Væringstad i NVE sier at flomsituasjonen kan bli verre før den blir bedre.

– Det er meldt en del nedbør utover kvelden fram til rundt midnatt, noe som kan gjøre at de flomrammede vassdragene vil fortsette å stige. Flomtoppen vil nok komme rundt midnatt en del steder, men noen steder før og noen steder etter. Utpå dagen i morgen er nok mye av situasjonen avklart, sier Væringstad.

Imens venter Skjåk-ordføreren på at vannstanden skal synke.

– Hva som venter oss når vi våkner i morgen, har vi ikke oversikt over nå. Men at det er store skader, det er det ingen tvil om, sier Sperstad.