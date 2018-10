Hareide skuffet etter Willoch-utblåsning

Nyheter

Willoch ga i VG søndag klar beskjed om hva han mener om Hareides råd til partiet om å vrake dagens regjering og søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Hareide understreket sterkt i valgkampen at han ønsket Erna Solberg som statsminister. Man må jo regne med at mange velgere oppfattet dette som et klart borgerlig signal, sier Høyre-nestoren.

– Når han nå går for hennes motkandidat, en statsminister som ikke er den han anbefalte i valgkampen, så svikter han de forventninger han selv ga velgerne i valgkampen. Det er skuffende og alvorlig, sier Willoch.

Men KrF-lederen mener Willoch har glemt at KrF før valget lovte velgerne sine å ikke gå i regjering med Fremskrittspartiet.

– Vi pekte på Erna Solberg som statsminister, men det var under forutsetning av at hun valgte oss og ikke Frp, sier Hareide til VG.

– Frp kommer til tider med fornuftige og gode forslag, men jeg kan jo bare minne om at en statsråd fra Frp anklaget KrF for å rekruttere til terrorgrupper, og en annen har beskyldt meg for å sleike imamer oppetter ryggen og i tillegg mangle ryggrad. Så det er vel ganske tydelig at avstanden mellom de to partiene er ganske stor, sier KrF-lederen.