Dømt til 12,5 års fengsel for Brunholmen-drapet

(smp.no) Mannen ble også dømt til å betale en samlet erstatning på 266.000 kroner.

– Retten er ikke i tvil om at tiltalte var tilregnelig under handlingen, sier tingrettsdommer Hanne Ormbudstvedt når hun leser opp dommen.

Det var mandag 26. februar at Svendsen ble drept på åpen gate i Ålesund sentrum. Han døde etter å ha blitt stukket med kniv på gata utenfor Scandic Hotel Ålesund på Brunholmen i Ålesund sentrum.

Aktor Jogeir Nogva la ned påstand om 14 års fengsel da saken gikk for tingretten forrige uke.

– Vi vil ikke hevde at det ble gjort med hensikt. Men han har gjort et valg og visst om risikoen, og likevel utførte handlingen. Vi vil hevde at tiltalte hadde en bevissthet om at handlingen mest sannsynlig kunne medføre død, sa Nogva i sin prosedyre i tingretten.

Ville ha seks år

30-åringens forsvarer, advokat Reidar Andresen, mente da at straffen burde ligge på seks år.

– Jeg mener at straffenivået på denne type saker skal ligge på rundt 7 år i fengsel. Det er i tillegg to poeng dere skal gi min klient kreditt for. Han har ikke forsøkt å unndra noen faktum. Han har forklart seg for politiet, og hans forklaring stemmer i hovedsak. Så er det også et poeng at vi mener min klient var på handlingstidspunktet psykisk utviklingshemmet i lettere grad.

– Tvilen skal komme min klient til gode. Og han skal ha noe strafferabatt. Da ender vi etter min oppfatning opp med fengsel i seks år, sa Andresen i sin prosedyre.

Denne saken ble først publisert i Sunnmørsposten.

