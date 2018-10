Reiten lanserer et tredje alternativ for KrF før skjebnevalget

Nyheter

(Smp) Spørsmålet som preger norsk politikk denne høsten er om Kristelig folkeparti, som ligger «på vippen» i Stortinget, skal støtte dagens Høyre-ledede regjering, eller sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet etablere en ny regjering. Partiet er delt i spørsmålet og har de siste årene stått uten regjeringsmakt, men stemt med Høyre i viktige saker.

Reiten er en av to stortingsrepresentanter som tar til orde for at partiet fortsetter som i dag, hvor de altså står utenfor regjeringa. Det melder VG.

Konstruktivt opposisjonsparti

Steinar Reiten og Hans Fredrik Grøvan sendte mandag følgende forslag til KrFs sentralstyre:

«Dagens parlamentariske situasjon innebærer at KrF fortsatt bør være utenfor regjering. KrF fortsetter å være et konstruktivt opposisjonsparti som søker samarbeid fra sak til sak.

Vi forutsetter at denne opposisjonstilværelse innebærer at dagens regjering fortsetter, og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på den ikke-sosialistiske side.»

Nedgang på målingene

Forslagsstillerne er dermed uenig med partileder Knut Arild Hareide som mener det er på tide at partiet tydelig velger side.

KrF gjorde et dårlig stortingsvalg i 2017 og har i etterkant hatt en negativ utvikling på meningsmålingene.

Partiet skal ta stilling til regjeringsdeltakelse i et ekstraordinært landsmøte 2. november. Forslaget fra Reiten og Grøvan er sendt til KrFs sentralstyre, slik at det kan behandles på de ekstraordinære fylkesårsmøtene som skal holdes opp mot landsmøtet.

Artikkelen ble først publisert i Sunnmørsposten.