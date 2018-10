Leteaksjon etter savnet sjåfør

Nyheter

– Basert på vitneobservasjoner om høy fart, materielle skader på ulykkesstedet og en vurdering gjort sammen med helsepersonell så frykter vi at den eller de som satt i bilen kan ha fått livstruende skader. Vi har derfor satt i gang en leteaksjon sammen med mannskaper fra Røde Kors, sier operasjonsleder John Bratland ved Politiet i Møre og Romsdal til Rbnett.

Politiet har fortsatt ikke funnet bilen, trolig en UR- registrert, koksgrå Ford S-Max, som kjørte fra ulykkesstedet etter en kollisjon i krysset Fagerlivegen og Langmyrvegen i Molde ved 09.45-tiden lørdag formiddag. To biler var involvert i ulykken. Føreren av den ene bilen, en mann i 70-årene, hadde smerter i nakken etter kollisjonen, og er sendt til sykehuset for sjekk. Den andre bilen kjørte, eller stakk altså av fra ulykkesstedet.

- Det vi frykter er at den eller de som var i bilen prøver å stikke seg vekk, samtidig som de kan være skadet. Derfor leter vi nå med mannskaper fra Røde Kors. Utgangspunktet for søket er stedet hvor uykken skjedde, sier Bratland.

Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum som kan ha sett bilen.

- Bilen har sannsynligvis en del skader etter kollisjonen. Det er trolig en UR-registrert bil, og med stor sannsynlighet dreier det seg om en koksgrå Ford S-Max.

- Vi ber om at føreren melder seg. Å stikke av fra en ulykke er alvorlig. Det er helt usannsynlig at føreren ikke har vært klar over at det skjedde en kollisjon. Men vi holder også muligheten åpen for at vedkommende for eksempel har kjørt rett til legevakt, sier Bratland.

