– Hareide må gå av som leder

Flere næringslivstopper som tidligere har støttet KrF går nå ut mot KrF-leder Knut Arild Hareide og hans plan om å felle den borgerlige regjeringen.

Reder og KrF-politiker Per Sævik fra Sunnmøre er en av dem som går lengst i kritikken Hareide. Sævik har sjøl sittet på Stortinget for KrF.

– Jeg har tilhørt KrF i alle år, i det som nesten er et ekteskap, men nå tester Hareide smertegrensen for hva jeg kan godta som medlem, sier Sævik til Dagens Næringsliv (krever innlogging).

Sævik har bygget opp tre rederi, vært president i Rederiforbundet og vært ordfører i tillegg til tida på Stortinget.

Sævik mener det ikke er Knut Arild Hareide som har skapt det han kaller "den fortvilte situasjonen partiet er i nå", men at dette skyldes en feilslått strategi over mange år der partiledelsen har fjernet seg fra velgerne. Han mener KrF-velgere langs kysten fra Agder til Sunnmøre lener seg mot høyresiden, mens mange sentrale tillitsvalgte har gått mot venstre.

– Det Hareide har gjort nå er radikalt, men et naturlig sluttpunkt for en lang prosess, sier Sævik til avisa.

Hareide har sagt at han ser for seg å fortsette som partileder også om det skulle ende med at partiet går mot ham og heller vil ha forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. Det er Sævik skeptisk til.

– Jeg så landsstyretalen, og med den tiraden han hadde mot Frp, kan jeg ikke skjønne at Hareide kan gå i forhandlinger med Siv Jensen og Erna Solberg hvis partiet velger høyresiden, sier Sævik til Dagens Næringsliv.