Omkom i bilulykke

En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en singelulykke på Professor Kohts vei i Bærum natt til søndag. Også en hund som var i bilen, døde.

– Det tyder på høy hastighet. Bilen har store skader i front, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt. Alle nødetatene er fortsatt på stedet og veien blir stengt i en lengre periode. Politiet fikk melding om ulykken klokka 2.05.

Musk går trakk seg som styreleder

Elon Musk går av som styreleder i Tesla og må betale 20 millioner dollar i bot etter å ha inngått et forlik med det amerikanske finanstilsynet.

I forliket som ble offentliggjort av finanstilsynet lørdag, kommer det fram at Musk fortsetter som direktør for selskapet, men at han ikke får sitte som styreleder på minst tre år. Bakgrunnen er anklager om at han har forsøkt å lure investorer i en Twitter-melding om å ta selskapet av børs.

Knivstikking i Bergen

En person er meldt knivstukket i en leilighet ved Danmarks plass i Bergen natt til søndag, ifølge politiet. En mistenkt er pågrepet.

– Meldt om knivstikking i en leilighet, mistenkte er pågrepet, tilskadekomne er tatt hånd om av helsepersonell, meldte politiet i Vest politidistrikt klokka 3.03. Skadeomfanget er ukjent.

Dramatisk der Astrup talte i New York

Det oppsto panikk blant tusenvis av mennesker på en festival i New York lørdag, hvor utviklingsminister Nikolai Astrup talte. De oppmøtte trodde det var snakk om skuddløsning da en politisperring falt sammen.

– Vi fikk med oss at mennesker løp. Det oppsto litt dramatikk da gjerdet falt ned fordi det var vanskelig å vite hva som hadde skjedd, sa Astrup til NTB.

Tap for Los Angeles FC

Chicago Fire ble for sterke for Los Angeles FC på hjemmebane i kampen som lørdag endte 3–1 til Fire.

Laget lå under med tre mål før Diego Rossi reduserte i 73. minutt. Norske Adama Diomande fikk 69 minutter på banen uten å utmerke seg stort. Han ble erstattet av Joshua Pérez.